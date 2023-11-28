В Роспотребнадзоре рассказали об эпидобстановке в Севастополе и подтопленных районах Крыма

В ведомстве отметили, что эпидемиологическая ситуация остается стабильной

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация в подтопленных районах Крыма и Севастополе после шторма остается стабильной, межрегиональное управление Роспотребнадзора взяло на особый контроль качество питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с прохождением комплекса опасных гидрометеорологических явлений, связанных с усилением до опасных значений ветра, а также обильными осадками, на территории Республики Крым и Севастополя межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю усилен санитарно-эпидемиологический мониторинг. <...> Эпидемиологическая ситуация в Республике Крым и Севастополе на 28 ноября остается стабильной", - говорится в сообщении.

Ведомство дало рекомендации по дезинфекции после схода воды домовладений, территорий, а также социально значимых объектов.

Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Как минимум четыре человека погибли, несколько десятков пострадали. В Крыму, по последним данным, остаются подтопленными 85 домовладений.