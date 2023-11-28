В Праге установили главную рождественскую елку Чехии

Ее высота составляет 22 м

ПРАГА, 28 ноября. /ТАСС/. Главная рождественская елка Чехии была установлена в Праге на Староместской площади.

Ее высота, как сообщили журналистам представители мэрии столицы, составляет 22 м. В течение трех дней ее украсят 392 елочными игрушками. Ветви елки обовьет 8,5-километровая гирлянда с тысячами светодиодных ламп. В субботу на ней зажгут рождественские огни.

В целях безопасности мэрия сохраняет в тайне точное время торжественной церемонии зажжения гирлянды.

На Староместской площади с субботы также начнет работать крупнейший в столице рождественский базар. В палатках, которые разместятся вокруг елки, торговцы будут предлагать пражанам и гостям города традиционные блюда чешской кухни, медовые настойки и глинтвейн, изделия народных мастеров, игрушки и множество пражских сувениров. Свой обычный вид древняя площадь обретет после праздника Богоявления, 6 января, когда с ее территории будут убрана ель и свернута ярмарка.