Петербург планируют сделать постоянной площадкой для чемпионата "Профессионалы"

Как отметили организаторы, на церемонии закрытия финала чемпионата собрались порядка 5 тыс. гостей, из них 417 - победители

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Петербург может стать постоянной площадкой для ежегодного проведения чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на встрече с участниками и победителями в петербургском спортивном комплексе "Юбилейный".

"Президент страны принял решение, что чемпионат будет проходить ежегодно. И каждый раз он, набирая обороты, приобретает все новые и новые черты. Мы сегодня обсуждали с Александром Дмитриевичем (Бегловым, губернатором Санкт-Петербурга - прим. ТАСС) - нам оставить Петербург или нам начать перемещаться по стране? Все намекает на то, что Петербург должен стать столицей профессионального мастерства", - сказала она.

Вице-премьер также отметила, что сегодня крайне высока востребованность в кадрах в обрабатывающей промышленности, транспорте и логистике.

"Задача власти - дать молодежи возможность правильно выбрать профессию. Чтобы вы не зря потратили годы, чтобы в своей профессии были успешными, лучшими. Заказчиком образования сегодня стали предприятия. Они задают параметры подготовки. Нам нужно укреплять технологический суверенитет нашей страны", - отметил губернатор Беглов.

Как отметили организаторы, на церемонии закрытия финала чемпионата "Профессионалы" в "Юбилейном" собрались порядка 5 тыс. гостей, из них 417 - победители. Хедлайнером мероприятия стала певица Полина Гагарина, которая исполнила несколько своих хитов и гимн России.

Центральной частью шоу стала церемония награждения победителей и призеров чемпионата в категориях "Промышленность", "Машиностроение", "Цифровые технологии", "Транспорт" и "Безопасность". В основной программе турнира были представлены 35 профессиональных компетенций и 20 - в юниорской.

О чемпионате

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходил в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября на семи городских площадках и КВЦ "Экспофорум". Финалистами стали почти 700 человек, которые ранее одержали победу в региональных и отборочных этапах. Это учащиеся учреждений профессионального образования, молодые специалисты и школьники. На турнире также присутствовали иностранные делегации из 11 стран, в том числе Индии, Катара, Китая, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана и Белоруссии. Чемпионат проводится в России впервые, инициатива создания принадлежит президенту страны Владимиру Путину.