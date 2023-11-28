На соборе Парижской Богоматери восстановили шпиль

По сведениям телеканала BFMTV, конструкция еще некоторое время будет оставаться в окружении строительных лесов

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Реставраторы восстановили шпиль на соборе Парижской Богоматери, который рухнул при пожаре в 2019 году. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Деревянная конструкция высотой 96 м еще некоторое время будет оставаться в окружении строительных лесов, которые необходимы для проведения дальнейших реставрационных работ. Пока официальных комментариев о проведении этого этапа восстановления собора получить не удалось.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собор будет открыт 8 декабря 2024 года - несколько месяцев спустя после завершения Парижской Олимпиады. Тогда же дирекция по проведению реставрации заявила, что парижане смогут увидеть шпиль до рождественских праздников 2023 года.

Уникальная конструкция

В середине марта реставраторы Нотр-Дама на строительной площадке в восточном регионе Франции Гранд-Эст смонтировали шпиль, идентичный тому, что украшал храм до пожара, произошедшего в соборе весной 2019 года.

Команда мастеров последовала проекту архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка (1814-1879), автора обрушившегося шпиля. Тщательная работа над архитектурной репликой продолжалась несколько месяцев. Генерал армии Жан-Луи Жоржелен, курировавший реставрацию по поручению Макрона, заверял, что парижане в намеченные сроки увидят "в небе над Парижем этот шпиль, увенчанный, как прежде, петухом". Сам Жоржелен не дожил до этого момента: 74-летний генерал погиб в Пиренеях в конце лета во время похода в горы.

Новый шпиль, как и его предыдущая версия, изготовлен из элитной дубовой древесины и покрыт свинцом.

Пожар в соборе

Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа, он включен в список мировых исторических памятников. Первый камень в его основание был заложен в 1163 году при Людовике VII. В 2013 году Собор Парижской Богоматери отметил 850-летие.

Вечером 15 апреля 2019 года в храме вспыхнул пожар, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Возгорание произошло в районе шпиля собора по не выясненным до сих пор причинам. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и сам шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.

Конфедерация католических епископов Франции по следам пожара храма назвала его "огромной утратой, огромной раной". Весной 2019 года в конфедерации были убеждены, что "потребуются годы и годы восстановительных работ". Тогда же Макрон заявил, что считает реальной реставрацию в течение пяти лет. Он подчеркнул, что это должно произойти "без какого-либо ущерба качеству материалов и самому реставрационному процессу".