В Пскове в 2024 году планируют открыть парк аттракционов с инвестициями в 860 млн рублей

Его площадь составит около 6 га

ПСКОВ, 28 ноября. /ТАСС/. Инвестор намерен летом 2024 года открыть в Пскове первый круглогодичный парк аттракционов с колесом обозрения, общий объем инвестиций в проект оценивается в 860 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания совета по инвестициям, которое состоялось во вторник под председательством губернатора Михаила Ведерникова.

"Участники совета по инвестициям обсудили крупный проект по созданию в Пскове круглогодичного парка аттракционов "Волшебная гора". Решением совета инвестору будет оказана поддержка в части предоставления дополнительного земельного участка в аренду. Планируется, что общие финансовые вложения в проект составят 860 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По словам представителя компании-инвестора Александра Терентьева, в настоящее время завершается подготовка проектной документации, договоры на поставку аттракционного оборудования более чем на 200 млн рублей уже заключены. Их монтаж планируется начать с марта следующего года. Будет создано 150 рабочих мест.

Как отметил губернатор Михаил Ведерников в Telegram-канале, в июле 2024 года уже планируется запустить аттракционы. По планам инвестора, парк расположится на берегу реки Великой, его общая площадь составит порядка 6 га. Планируется установка колеса обозрения высотой в 50 м. По словам инвесторов, это будет "высокая, видовая точка, которая позволит насладиться прекрасными видами центра области".