МВД предложило обязать иностранцев при въезде в РФ подписывать "соглашение о лояльности"

Документ предполагает, что иностранный гражданин таким образом будет соглашаться с соблюдением запретов, установленных в целях защиты национальных интересов России

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. МВД России предлагает ввести понятие "соглашение о лояльности" для иностранных граждан, предусматривающее их согласие на соблюдение при въезде в страну ряда ограничений, среди которых запрет на дискредитацию государственной политики РФ, на отрицание традиционных семейных ценностей и искажение вклада советского народа в победу над фашизмом. Это следует из подготовленного ведомством законопроекта, который есть в распоряжении ТАСС.

"Согласие о лояльности - это разрешение государственных органов РФ на въезд иностранного гражданина в РФ, с одной стороны, и согласие иностранного гражданина, выраженное путем въезда в РФ, с соблюдением запретов, установленных в целях защиты национальных интересов РФ, с другой стороны", - говорится в документе.

Как следует из проекта закона, въезжающему в Россию иностранцу в период пребывания (проживания) на территории РФ запрещается "препятствовать деятельности органов публичной власти РФ, дискредитировать в любых формах внешнюю и внутреннюю государственную политику РФ, органов публичной власти и их должностных лиц". Документ предусматривает, что мигрантам будет установлен запрет "злоупотреблять правом на свободу информации, в том числе путем распространения сведений, направленных на умаление или склонение к отрицанию конституционно значимых нравственных и иных ценностей, в том числе представлений о браке как союзе мужчины и женщины, семье, материнстве, отцовстве, детстве, на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, на искажение исторической правды о подвиге советского народа при защите Отечества и его вкладе в победу над фашизмом".

В перечень предполагаемых запретов включили действия, направленные на побуждение к принятию, изменению, отмене законов, а также небрежное отношение к окружающей среде, природным ресурсам, материальным и культурным ценностям РФ. Законопроектом предусматривается, что иностранцам также будет запрещено проявлять неуважение к многообразию региональных и этнокультурных укладов жизни населения России, традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Данным документом им могут запретить деятельность, которая наносит ущерб России.

Начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова ранее сообщала о том, что ведомством подготовлен проект закона по изменениям в миграционное законодательство. По ее словам, документ обсуждается и скоро будет внесен в Госдуму.