В Магаданской области назвали фейком информацию о решении по усыплению бездомных собак

В законе не упоминается про эвтаназию для животных, отметили в пресс-службе губернатора региона Сергея Носова

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Информация о том, что в Магаданской области якобы разрешили усыплять собак в приютах, не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора региона Сергея Носова.

"В отдельных новостных агрегаторах появились сообщения <…> о принятом решении по усыплению собак в Магаданской области. Эта информация является фейком и не соответствует действительности. В законе, принятом думой и подписанном губернатором, нет речи про эвтаназию для животных", - сказали в пресс-службе.

Магаданская областная дума ранее приняла закон, регулирующий вопросы содержания бездомных животных в пунктах временного содержания, он вступит в силу с 1 января 2024 года. В документе отмечается, что пункт временного содержания "вправе принять решение о дальнейшем пребывании в нем безнадзорного животного, которому в течение 10 дней со дня его поступления <...> не найден владелец" в случае, если у животного имеются признаки физических страданий, доказано наличие тяжелого неизлечимого заболевания или заболевания, угрожающего здоровью человека, а также если животное неоднократно проявляло немотивированную агрессию.

Собеседник агентства добавил, что документ в том числе предусматривает возможность уточнения порядка содержания в отношении тяжелобольных и агрессивных собак. "Однако таких решений [об усыплении бездомных животных, для которых не нашли хозяина,] не принято, и постановлений на этот счет не существует", - резюмировал он.

Ранее в региональных СМИ и Telegram-каналах распространилась информация о том, что в Магаданской области якобы разрешили усыплять собак в приютах, если в течение 10 дней для них не найдется хозяин.

Летом этого года был принят закон, согласно которому полномочия в сфере обращения с животными без владельцев передаются самим регионам. После этого несколько субъектов РФ подняли вопрос о необходимости законодательно закрепить на уровне региона право усыплять бездомных животных, представляющих опасность. Депутаты Народного Хурала Бурятии в ноябре приняли соответствующий документ.