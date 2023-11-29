На Сахалине ограничили движение на нескольких автодорогах

Меру приняли из-за плохой видимости

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта из-за плохой видимости ограничено в нескольких районах Сахалина, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Сахалинской области.

"В связи с отсутствием видимости с 08:00 (00:00 мск) закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги Долинск - Быков. Также ограничено автобусное сообщение на участке автодороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск от города Углегорска до села Ильинское", - рассказали в управлении.

Позже в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области журналистам сообщили, что из-за метели движение для всех видов транспорта закрыли на автодороге Огоньки - Невельск. Ее протяженность около 51 км. Трасса соединяет два населенных пункта, общая численность жителей которых составляет почти 11 тыс. человек. Объезд есть, но он будет равен более 100 км пути, через другой городской округ.

Сахалинскую область с ночи накрыла метель. Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение на территории южной группы Курильских островов, там в течение дня ожидается почти ураганный ветер. На Сахалине дует умеренный ветер, метель слабая, но на дорогах отмечается плохая видимость. Температура воздуха в утренние часы - минус 3 градуса на юге острова, минус 14 градусов - на севере, около 1 градуса - на Курилах.