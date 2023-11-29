Между Сахалином и Кунаширом из-за непогоды нарушилось авиасообщение

Информации о количестве ожидающих пассажиров нет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Авиарейсы между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском (остров Кунашир, Курилы, Сахалинская область) задержаны более чем на сутки из-за непогоды на Курильских островах, сообщили ТАСС в сахалинском международном аэропорту имени Антона Чехова.

"Рейсы задержаны по метеоусловиям", - рассказал собеседник агентства.

По данным табло, рейс HZ-4621 должен был вылететь из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск 28 ноября в 12:15 (04:15 мск). Однако из-за ветра и плохой видимости аэропорт на Кунашире не смог принимать и выпускать воздушные суда. Рейс перенесли на 15:30 (07:30 мск) 29 ноября. Соответственно на такое же время задержали обратный рейс. Информация о количестве ожидающих пассажиров пока не уточняется.

Однако, по данным синоптиков, погода на Кунашире в течение дня будет только ухудшаться. Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение на территории южной группы Курильских островов в связи с прогнозируемым ураганным ветром.