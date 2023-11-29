В нескольких районах Сахалинской области ввели дистанционное обучение в школах

Меру приняли из-за непогоды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Учащиеся школ пяти городских округов на юге Сахалина и одного городского округа на Итурупе (Курильские острова, Сахалинская область) в среду переведены на дистанционное обучение из-за метели, сообщили ТАСС в Министерстве образования Сахалинской области.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями на дистанционное обучение переведены учащиеся Долинского, Невельского (Сахалин - прим. ТАСС), Курильского районов (остров Итуруп - прим. ТАСС), начальные классы Томаринского и Макаровского районов, первая смена Холмского района (Сахалин - прим. ТАСС)", - рассказали в ведомстве.

Сахалинскую область с ночи накрыла метель. Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение на территории южной группы Курильских островов, там в течение дня ожидается ураганный ветер. На Сахалине дует умеренный ветер, есть метель, на дорогах отмечается плохая видимость. В регионе закрылась паромная переправа на материк, задержаны авиарейсы на Курилы, перекрыты некоторые автодороги. Температура воздуха в утренние часы - минус 3 градуса на юге острова, минус 14 градусов - на севере, около 1 градуса - на Курилах.