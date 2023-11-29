Адама Кадырова назначили куратором батальона имени шейха Мансура

Сыну главы Чечни также вручили звезду батальона

ГРОЗНЫЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Сын руководителя Чечни Рамзана Кадырова, 16-летний Адам, стал куратором батальона имени шейха Мансура. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.

"Сегодня представил личному составу батальона имени шейха Мансура Министерства обороны РФ их нового куратора <…> - Героя Чеченской Республики, начальника службы обеспечения безопасности главы Чеченской Республики <…> Адама Рамзановича Кадырова. Это назначение стало закономерным результатом значительных заслуг Адама в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей нашего народа" - написал депутат в своем Telegram-канале.

Также Делимханов отметил, что Адаму Кадырову была вручена вторая звезда батальона имени шейха Мансура. Первую звезду ранее получил глава республики Рамзан Кадыров.

О формировании батальона имени первого имама Кавказа шейха Мансура стало известно во второй половине октября.