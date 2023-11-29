Специалисты МЧС за девять месяцев провели более 8 тыс. пожарно-тактических учений

В ведомстве отметили, что в каждом регионе РФ регулярно проводятся тренировки в детских садах, школах, торговых центрах, на объектах ЖКХ, в зоопарках, театрах

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Специалисты МЧС России за девять месяцев текущего года провели более 8 тыс. пожарно-тактических учений, которые являются высшей формой тактической подготовки. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков.

"Пожарно-тактические учения служат основой качественного выполнения задач по борьбе с пожарами и чрезвычайными ситуациями. От быстрых и грамотных действий руководителей тушения пожара и ликвидации ЧС по оценке обстановки, прогнозированию развития пожара или происшествия зависят правильный выбор решающего направления, своевременное сосредоточение и введение в действие достаточного количества сил и средств. Ежегодно мы проводим более 9 тыс.таких учений, в этом году уже организовали [их] более 8 тыс. раз", - сказал министр.

В МЧС отметили, что в каждом регионе РФ регулярно проводятся тренировки в детских садах, школах, торговых центрах, на объектах ЖКХ, в зоопарках, театрах и так далее. "Основным методом обучения личного состава на учениях является практическая отработка организации управления силами и средствами на пожаре в различных условиях и обстановке. Руководитель тушения пожара должен уметь ориентироваться в условиях внезапности. Поэтому во время учения нередко даются дополнительные вводные", - подчеркнули в ведомстве.

В качестве примера в МЧС рассказали, что в детсаду "Елочка" в Свердловской области сотрудники министерства провели пожарно-тактическое занятие по эвакуации сотрудников и воспитанников в случае возникновения пожара. По легенде учений, в результате короткого замыкания электропроводки "пожар" возник на втором этаже в зале для музыкальных занятий.