Морское сообщение между Сахалином и Курилами нарушено из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Рейс грузопассажирского судна "Павел Леонов", курсирующего между островами Сахалин, Кунашир и Шикотан (южная группа Курильских островов, Сахалинская область), отменен из-за шторма, сообщили журналистам в пресс-службе министерства транспорта Сахалинской области.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями рейс от 29 ноября теплохода "Павел Леонов" по маршруту Корсаков - Южно-Курильск- Малокурильское - Корсаков переносится на 30 ноября", - рассказали в министерстве.

Помимо морского транспорта, на Кунашир можно попасть также с помощью самолета из Южно-Сахалинска. Однако, как сообщалось ранее, из-за непогоды аэропорт Кунашира с 28 ноября не принимает и не выпускает воздушные суда. С Шикотаном воздушного сообщения из Южно-Сахалинска и других аэропортов Сахалина нет.

Ранее спасатели объявляли экстренное предупреждение на территории южной группы Курильских островов из-за ураганного ветра и метели, а также в море из-за сильного волнения.