В Москве ожидаются снег и до 5 градусов мороза

Атмосферное давление составит примерно 746 мм ртутного столба

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, гололедица и температура воздуха до минус 5 градусов прогнозируются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 3-5 градусов мороза, в ночь на четверг - до минус 5 градусов.

Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с, местами с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление составит примерно 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах минус 7 - минус 2 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 7 градусов.