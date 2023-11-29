В Приамурье на закупку нового оборудования бойцам СВО выделили 25 млн рублей

Военнослужащим передадут аэроскоп, комплексы для борьбы с беспилотниками, радиомосты, очки ночного видения, квадрокоптеры и генераторы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Амурской области выделили из резервного фонда более 25 млн рублей на закупку нового оборудования для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в региональном правительстве.

"Спецоборудование и вещи, необходимые бойцам в быту, направляем в зону проведения СВО по заявкам Минобороны России постоянно. В декабре передадим нашим бойцам аэроскоп, комплексы для борьбы с беспилотниками, а также для разведки и ведения огня из закрытых позиций, тепловизионные прицелы, радиомосты, очки ночного видения, квадрокоптеры и генераторы. Это оборудование сейчас закупаем, на это выделили более 25 млн рублей из резервного фонда правительства области", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Василия Орлова.

Правительство Амурской области обеспечивает военнослужащих оборудованием и амуницией с начала проведения СВО. На приобретение спецоборудования средства выделяются из регионального бюджета, также активно помогают предприниматели и другие жители области, которые перечисляют деньги на специальный счет социального центра "Доброта". В октябре на спецоборудование из этого счета выделили 15 млн рублей.