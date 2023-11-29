"Урок цифры" от "Яндекса" собрал 1,6 млн школьников за неделю

В считают это показательной цифрой, которая подтверждает интерес к нейросетям

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Занятие "Яндекса" в рамках всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" собрало прохождений от 1,6 млн учащихся школ за неделю со старта проекта. В IT-компании сообщили ТАСС, что считают это показательной цифрой, которая подтверждает интерес к нейросетям - о них "Яндекс" рассказывает на самом занятии.

"Яндекс" напомнил, что на его "Уроке цифры" дети узнают о разработке сервиса для поиска пропавшего снежного барса. По ходу выполнения задачи их знакомят с устройством нейросетей, облачных сервисов и дата-центров, а также алгоритмов компьютерного зрения.

На данный момент на сайте "Урока цифры" в разделе "Яндекса" на сезон 2023/2024 у занятия уже более 1,6 млн прохождений. "Наш урок помогает детям узнать, какие специальности будут востребованы не только сегодня, но и завтра, и начать думать о будущей профессии уже сейчас", - прокомментировала недельные итоги директор по образованию в "Яндексе" Дарья Козлова.