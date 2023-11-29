Часть кольцевой дороги вокруг Екатеринбурга закрыли для транспорта из-за гололеда

По данным Гидрометцентра, температура воздуха составляет минус 2 градуса при влажности 99%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. ГИБДД закрыла для всех видов транспорта часть Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) от Челябинского тракта до Полевского тракта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Госавтоинспекция информирует автомобилистов, что на ЕКАД от Челябинского тракта до Полевского тракта временно ограничено движение для всех видов транспорта в связи с гололедом. На данном участке произошли дорожно-транспортные происшествия, на месте работают экипажи ДПС, выясняют обстоятельства, оказывают помощь автомобилистам", - сказали в ГИБДД.

Утром 29 ноября в Екатеринбурге прошел дождь и на дорогах образовалась ледяная корка. По данным Гидрометцентра, температура воздуха составляет минус 2 градуса при влажности 99%.

По данным управления автомобильных дорог Свердловской области, около 300 единиц техники направят на борьбу с гололедом. Более 50 метеорологических постов мониторят дорожную обстановку.