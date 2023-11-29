Стандарт городского вокзала распространят на большинство станций наземного метро Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что интуитивно понятная навигация - это основа для комфорта жителей города

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Большинство наземных станций московского метро оборудуют по стандарту городского вокзала. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в личном блоге.

"Постепенно стандарт московского городского вокзала будет распространен на большинство станций наземного метро", - написал Собянин.

Мэр отметил, что интуитивно понятная навигация - это основа для комфорта жителей Москвы. Схемы с пересадками, таблички с номерами выходов со станций, названиями крупных улиц и самых популярных мест позволяют легко ориентироваться в городском пространстве.

Как сообщил Собянин, МЦД-4 лидирует по числу городских вокзалов среди диаметров. "К его запуску обновили все станции Калужского направления и с нуля построили новые вокзалы на соединительной ветви Поклонную, Тестовскую и Кутузовскую", - добавил он.

"Первый шаг к формированию нового стандарта московского городского вокзала был сделан в ходе строительства МЦК. А сегодня на МЦК и четырех диаметрах МЦД работают уже 79 городских вокзалов. Главные преимущества нового стандарта - быстрая и комфортная пересадка на другие виды транспорта - с помощью эскалаторов и лифтов, по теплым переходам или под навесами, защищающими от снега и дождя", - отметил Собянин.

Мэр сообщил, что первая пересадка на МЦК была организована на станции "Кутузовская". На ней также можно пересесть на Филевскую линию. Площадь трех вокзалов объединяет две станции метро, МЦД-2, МЦД-4 и наземный городской транспорт. Он добавил, что в будущем в Москве городских вокзалов станет еще больше. На данный момент совместно с РЖД ведется строительство станции "Петровско-Разумовская" на МЦД-1 и "Митьково" на МЦД-3. Продолжается реконструкция "Беговой" МЦД-1 и "Рижской", которая в будущем станет связующей станцией между вторым, третьим и четвертым диаметрами.