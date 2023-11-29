Число участников нацпроекта по производительности в Новосибирской области выросло на 40%

В среднем за счет участия в нацпроекте выработка на предприятиях увеличивается в 1,5-2 раза

НОВОСИБИРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Количество участников национального проекта "Производительность труда" в Новосибирской области увеличилось более чем на 40% за год - до 109. В среднем за счет участия в нацпроекте выработка на предприятиях увеличивается в 1,5-2 раза, сообщил журналистам министр экономического развития региона Лев Решетников.

"До 109 участников за 2023 год прибыло, мы набираем темпы участия в проекте. 60% участников достигают 5% роста, в среднем по предприятиям - это на 30% сокращение времени протекания процессов, примерно на 30% снижается незавершенное производство, а самое главное - на 67% повышается выработка, то есть это от 1,5 до 2 раз, это существенно", - сказал Решетников.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального центра компетенций, на конец 2022 года в нацпроекте участвовали 77 компаний. Решетников добавил, что до конца 2024 года число присоединившихся к проекту компаний в регионе должно вырасти до 153. "На следующий год осталось только 44 квоты. Повышение производительности труда ежегодно составляет 5%", - уточнил он.

В этом году в число участников нацпроекта в регионе вошли единственный в России производитель вакцины от гепатита А, одна из крупнейших птицефабрик региона, завод по производству приборов ночного видения.

Нацпроект "Производительность труда" призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. В помощь бизнесу разработан комплекс мер, в том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов по работе предприятий.