На Rostelecom Tech Day представят экспозицию картин ИИ по классическим сюжетам

На мероприятии будут представлены новые отечественные платформы и решения, сообщили в пресс-службе компании

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. "Ростелеком" представит на собственной IT-конференции Rostelecom Tech Day экспозицию картин, созданных искусственным интеллектом (ИИ) по классическим сюжетам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Ростелеком" впервые проведет собственную IT-конференцию Rostelecom Tech Day. На мероприятии будут представлены новые отечественные платформы и решения. Наравне с демонстрацией новых технологий важной частью мероприятия станет цифровое искусство. На конференции будет действовать экспозиция, посвященная диджитал-арту", - рассказали в пресс-службе.

Так, гости мероприятия смогут увидеть уникальную коллекцию цифровых картин по мотивам русских сказок - "Витязь на распутье", "Иван царевич на сером волке", "По щучьему велению", "Золотой петушок", "Три богатыря", "Гусляры" и "Емеля". Как пояснили в пресс-службе, классические сюжеты оживит и сделает современными искусственный интеллект.

Кроме того, как рассказали в компании, в рамках культурной программы мероприятия пройдет встреча со специальным гостем конференции цифровым художником, основателем творческого объединения 42 Artists Артемом Ткачом, который специализируется на компьютерной графике, сотрудничает с российскими и международными брендами, а его творческое объединение является первым в СНГ объединением NFT-художников. "Участники мероприятия смогут узнать все об ультрасовременном крипто-искусстве из первых уст", - заключили в "Ростелекоме".

IT-конференция Rostelecom Tech Day состоится в Москве 8 декабря. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.