В Крыму возобновили нарушенное стихией движение электротранспорта

Министр транспорта региона Николай Лукашенко отметил, что троллейбусы работают в штатном режиме

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Движение электротранспорта в Крыму, нарушенное из-за стихии, возобновлено в полном объеме.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

"На утро 29 ноября автомобильный, железнодорожный пассажирский транспорт работает в обычном режиме. <…> Движение трамваев 29 ноября осуществляется штатно. Движение междугородных троллейбусов по маршрутам на участках Симферополь - Алушта - Ялта возобновлено сегодня, 29 ноября. Троллейбусы работают в штатном режиме", - написал он.

Лукашенко добавил, что движение троллейбусов в городах Алуште, Керчи, Симферополе и Ялте возобновлено в полном объеме с 27 ноября. Движение трамваев в городе Евпатории возобновлено 28 ноября.