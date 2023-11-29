Кабмин утвердил правила выплат страховки для добровольцев

Их выплатят бойцам, которые получили травму, ранение, контузию или инвалидность

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство России утвердило правила страховых выплат для участников добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года", - отметили в правительстве.

Компенсации будут выплачиваться бойцам, которые получили травму, ранение, контузию или инвалидность. В случае гибели добровольца, выплату в равных долях могут получить его родственники - супруги, родители или усыновители, а также старшие родственники - бабушка и дед, если они воспитывали погибшего не менее трех лет, отчим или мачеха, содержавшие его не менее пяти лет.

В кабмине отметили, что страховка также положена несовершеннолетним детям добровольца, детям-инвалидам старше 18 лет или детям до 23 лет, обучающимся на очном отделении вуза или колледжа.

В августе президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья граждан, участвующих в боевых действиях в составе добровольческих формирований. Страховая выплата семье в случае гибели бойца установлена в размере 3 131 729,56 рубля, при получении инвалидности - более 2,3 млн рублей инвалидам I группы, более 1,5 млн рублей - II группы, около 783 тыс. рублей - III группы. При получении тяжелого ранения или увечья размер страховой выплаты составит более 313 тыс. рублей, легкого ранения - около 78 тыс. рублей, говорится в указе.