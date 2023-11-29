Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве двух россиянок в Турции

Диппредставительство находится в контакте с местными правоохранительными органами с целью проверки этой информации

АНКАРА, 29 ноября. /ТАСС/. Генконсульство России в Анталье проверяет информацию СМИ об убийстве двух россиянок на юго-западе Турции.

"В связи с сообщениями СМИ об убийстве двух россиянок в городе Бодрум генеральное консульство России в Анталье находится в контакте с местными правоохранительными органами с целью проверки данной информации. По получении необходимых сведений генконсульством будет представлен дополнительный комментарий по данной ситуации", - сообщили корреспонденту ТАСС в дипмиссии.

Ранее телеканал NTV передавал, что тела 40-летней женщины и ее 15-летней дочери были обнаружены местными жителями на крутом склоне у обочины дороги вблизи населенного пункта Ичмелер. Они были завернуты в простыню и перевязаны веревкой.

На место происшествия направили бригады медиков и полицейских, которые выдвинули версию, что погибшие являются российскими гражданами. Полиция также считает, что они стали жертвами преступления. В сообщении не уточняется, находились ли при погибших документы, удостоверяющие их личности.

Тела направлены на судмедэкспертизу. Полиция ведет расследование происшествия.