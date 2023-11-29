В школах Карталинского района Челябинской области отменили занятия из-за гололеда

Синоптики также предупредили, что в регионе ожидаются сильные осадки в виде снега, дождя, переходящего в мокрый сне

ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Занятия с 1-го по 11-й классы первой смены отменили во всех школах Карталинского района Челябинской области из-за гололеда, говорится в материалах, опубликованных районной ЕДДС.

"Отмена занятий первой смены с 1-го по 11-й классы. В связи с гололедом. По данным Челябинского ЦГМС, 29 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега, дождя, переходящего в мокрый снег, гололедно-изморозевые явления", - сказано в материалах.

По информации местных властей, ледяной дождь продолжается в Аргаяшском, Чебаркульском, Верхнеуральском, Нагайбакском районах, а также в Миасском, Карабашском, Челябинском, Магнитогорском, Копейском городских округах.