Восточный обход Кирова планируют создать к 2027 году

Его построят в рамках пятилетней программы развития транспортной инфраструктуры региона

КИРОВ, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют к 2027 году создать восточный обход Кирова, который разгрузит областной центр и позволит транспорту из соседнего с областным центром города Кирово-Чепецка напрямую выходить на дорогу Киров - Пермь. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Восточный обход города Кирова планируем построить до 2027 года в рамках пятилетней программы развития транспортной инфраструктуры Кировской области", - цитирует пресс-служба министра транспорта Кировской области Алексея Петрякова.

Сейчас весь транспортный поток с автомобильных дорог федерального значения Р-176 "Вятка" и Р-243 "Кострома - Шарья - Киров - Пермь", который движется в направлении республик Татарстан, Удмуртия, Марий Эл и Нижегородской области, проходит по транзитным улицам областного центра, Кирово-Чепецка и Слободского, которые постоянно работают в режиме перегрузки. Создание восточного обхода значительно разгрузит улицы этих городов, дорога свяжет Киров и Кирово-Чепецк с выходом на трассу Слободской - Белая Холуница.

Частью восточного обхода станет мост через реку Чепцу, возведение которого планируется с привлечением федеральных средств. На строительство моста разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы.