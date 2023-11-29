В Иране заявили, что страна будет поддерживать изучение персидского языка в вузах РФ

Замминистра науки Пейман Салехи уточнил, что республика уже направила трех преподавателей в высшие учебные заведения России

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Иран готов поддерживать изучение персидского языка в университетах России, преподавательский состав Ирана предлагает программы обучения по этому направлению. Об этом заявил заместитель министра науки, исследований и технологий Ирана Пейман Салехи на III Конгрессе молодых ученых.

"Мы готовы поддерживать изучение фарси в российских университетах. Мы уже трех профессоров направили в Астраханский государственный университет, Калмыцкий государственный университет и в Уральский федеральный университет. Мы обеспечиваем прибытие этих профессионалов, и они готовы предложить программу обучения по этим направлениям", - отметил Салехи.

Замминистра также анонсировал встречи с российскими партнерами в Тегеранском университете в 2024 году для обсуждения вопросов сотрудничества в сфере науки и высшего образования.

III Конгресс молодых ученых (КМУ) проходит в Парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.