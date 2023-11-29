В США число самоубийств в 2022 году достигло максимума за последние 80 лет

По данным Национального центра статистики здравоохранения страны, оно составило 14,3 случая на 100 тыс. населения

НЬЮ-ЙОРК. 29 ноября. /ТАСС/. Национальный центр статистики здравоохранения США зафиксировал в 2022 году 14,3 случая суицида на 100 тыс. населения, что стало рекордным значением с 1941 года. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Согласно данным центра, оказавшимся в распоряжении газеты, всего в 2022 году в стране покончили жизнь самоубийством около 50 тыс. человек. Наиболее высоким показатель оказался в группе мужчин в возрастной группе от 75 лет - почти 44 случая на 100 тыс. человек, что вдвое больше, чем в возрастной группе от 15 до 24 лет. Также было установлено, что вероятность совершения самоубийства женщинами в четыре раза меньше, чем мужчинами, несмотря на то, что у них чаще возникают суицидальные мысли. Кроме того, отмечается высокий уровень самоубийств у представителей этнических меньшинств. Так, среди американских индейцев и уроженцев Аляски он почти вдвое больше, чем в других социальных группах.

Причинами роста числа самоубийств стала нехватка медицинских работников, в частности, специалистов в области психических расстройств, растущее потребление токсичных наркотиков и повсеместное распространение огнестрельного оружия. Влияние на рост числа суицидов оказала и пандемия, которая "перевернула экономику США и оставила многих в изоляции и страхе". Так, по данным центра, американцы старшего возраста все чаще совершают самоубийства из-за "ухудшения здоровья, потери близких и социального отчуждения".

Ранее министр обороны США Ллойд Остин выразил беспокойство в связи с числом самоубийств среди американских военных и потребовал повысить качество и доступность психологической поддержки для военнослужащих. В октябре 2022 года в Пентагоне сообщали, что показатели самоубийства среди действующего состава военнослужащих значительно выросли с 2011 года. Так, в 2021 году покончили с собой 519 американских военнослужащих.