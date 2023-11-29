Всего в рейтинг RAEX вошло 78 университетов из всех федеральных округов России

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. МГУ им. Ломоносова возглавил рейтинг российских вузов по естественно-математическим направлениям подготовки, а МГТУ им. Баумана - по инженерно-техническим по версии агентства RAEX. Об этом ТАСС сообщили в организации.

"В топ-50 рейтинга вузов в естественно-математической сфере вошли университеты 27 субъектов РФ. Первое место в рейтинге занял МГУ имени М. В. Ломоносова, на второй позиции расположился Московский физико-технический институт (МФТИ), бронзу получил Санкт-Петербургский государственный университет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 13 из 50 вузов в рейтинге находятся в Москве, 5 - в Санкт-Петербурге. Из региональных вузов наиболее высокую оценку получили Уральский федеральный университет, занявший 9-е место, Казанский (Приволжский) федеральный университет (12-е место) и Томский государственный университет (13-е место).

В перечне лучших вузов в инженерно-технической сфере представлено 70 учебных заведений из 29 регионов России. В Москве расположены 17 из них, в Санкт-Петербурге - 10, еще 6 - в Татарстане, по три вуза - в Томской и Ростовской областях. "Первое место в рейтинге в инженерно-технической сфере занял МГТУ имени Н. Э. Баумана, серебро досталось МФТИ, а на третьей ступени впервые расположился МГУ им. М. В. Ломоносова, потеснивший НИЯУ МИФИ", - рассказали в RAEX.

Всего в рейтинг вошло 78 университетов из всех федеральных округов РФ. В естественно-математическую область включены такие направления, как математика, физика, химия, биология и фундаментальные науки о Земле. В инженерно-технической области рассматривается широкий спектр инженерных направлений, в частности: энергетика, строительство, информатика и вычислительная техника, авиастроение, робототехника, легкая промышленность. На распределение мест в рейтингах влияли три фактора - востребованность выпускников на рынке труда, качество образования и научные результаты, пояснили в компании.

Различия критериев рейтинга

"Рейтинги разработаны с учетом мнений представителей бизнеса, имеющих прямую заинтересованность в качественной независимой оценке возможностей университетов. По этой причине, например, в инженерно-технической сфере фактор востребованности выпускников работодателями более значим, чем для естественных наук: в первом случае на него приходится 40% веса показателей рейтинга, во втором - только 25%. А вот вес научной составляющей, напротив, выше в естественно-математической сфере, чем в инженерно-технической (25% против 20%)", - рассказал генеральный директор агентства RAEX Дмитрий Гришанков.

По его словам, участники естественно-математического рейтинга в три раза превосходят инженерно-технических по количеству цитирований научных публикаций профильной тематики. При этом число будущих инженеров, к выработке и преподаванию программ, для которых приложили руку работодатели, в среднем вдвое больше, чем численность студентов естественно-математических направлений, обучающихся в рамках кооперации вузов и бизнеса.

Кроме того, в RAEX отметили, что конкуренция в инженерно-технической сфере выше, чем в естественно-научной. "В первом случае сразу 55 российских вузов сумели набрать свыше 20% от баллов университета, занявшего первое место. Что же касается области естественных наук и математики, то здесь налицо заметный разрыв между лидерами и середняками. А количество вузов, набравших не менее 20% от результата лидера, составило всего 35", - пояснили в агентстве.