В Подмосковье более 2,5 млн человек прошли диспансеризацию и профосмотры

У прошедших диспансеризацию с начала года удалось выявить более 2 тыс. случаев онкологических заболеваний

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Свыше 2,5 млн жителей Московской области с начала текущего года прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. В результате у пациентов выявили около 100 тыс. заболеваний, о которых они не знали, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Регулярная диагностика позволяет владеть актуальной информацией о собственном здоровье, вовремя выявлять различные патологии и получать необходимое лечение. С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли свыше 2,5 млн взрослых жителей региона. В результате у них было выявлено почти 100 тыс. различных заболеваний, о которых пациенты прежде не знали", - привели в материале слова первого зампреда регионального правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что у прошедших диспансеризацию с начала года удалось выявить более 2 тыс. случаев онкологических заболеваний.

Как отметили в министерстве, результат прохождения диспансеризации жители региона могут узнать через телемедицинскую консультацию. На онлайн-приеме врач расскажет об итогах диагностики и при необходимости направит на углубленное обследование. Кроме того, если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики.