29 ноября, 08:27

Кабмин направляет еще более 850 млн рублей на модернизацию сельских поликлиник

Средства на эти цели будут выделены 14 регионам

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство России дополнительно выделяет свыше 850 млн рублей на развитие поликлиник и фельдшерских пунктов в селах, поселках городского типа и малых городах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Средства на эти цели будут выделены 14 регионам: Дагестану, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Чувашии, Якутии, Донецкой и Луганской народным республикам, Забайкалью, а также Ивановской, Московской, Омской, Оренбургской, Пензенской и Тамбовской областям.

На выделенные средства будет закуплено медицинское оборудование, а также автомобили для доставки пациентов и выезда врачей на вызовы. Как отметили в правительстве, это особенно важно для жителей удаленных территорий. Также часть финансирования будет направлена на возведение амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.

Всего в проекте федерального бюджета на 2024 год предусмотрено более 80 млрд рублей на развитие первичного звена здравоохранения. Субсидии на эти цели смогут получить субъекты РФ, где действует региональная программа модернизации здравоохранения. 

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