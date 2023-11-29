Доля иранских студентов в вузах РФ выросла почти в 3,5 раза за пять лет

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский отметил важность применения результатов сотрудничества стран в образовательной и научной сферах в рамках конкретных инициатив

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Количество студентов из Ирана, обучающихся в российских вузах, за последние пять лет увеличилось почти в 3,5 раза, сообщил на III Конгрессе молодых ученых заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.

"[В России] за последние пять лет почти в 3,5 раза увеличилось количество студентов из Ирана. И - может быть, это особенность стран с богатой историей и культурным наследием - состав студентов очень гармоничен: это и естественно-научные специальности, и гуманитарные", - сказал Секиринский на сессии "Научно-техническое сотрудничество России и Ирана".

Он также отметил важность применения результатов сотрудничества стран в образовательной и научной сферах в рамках конкретных инициатив. "Одним из элементов [выставки III Конгресса молодых ученых] является проект "Наша лаба". Это выставка научного оборудования, которое делается в России. Коллеги заканчивают перевод каталога на персидский язык. В январе он будет доступен. Думаю, это один из тех проектов, по которым сотрудничество России и Ирана в научно-технологической сфере могло бы быть очень продуктивным", - добавил он.

III Конгресс молодых ученых проходит в Парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.