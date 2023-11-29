Черников сообщил, что ГИБДД не будет штрафовать водителей за летние шины зимой

Глава Госавтоинспекции призвал водителей заранее готовить автомобиль к условиям передвижения зимой в целях безопасности

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Глава Госавтоинспекции Владимир Черников пообещал, что автоинспекторы не будут штрафовать водителей, до декабря не сменивших летние шины на зимние, и призвал водителей заранее готовить автомобиль к условиям передвижения зимой в целях безопасности.

"Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать никого не будут [за отсутствие зимней резины с декабря по февраль]. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль для того, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода", - сказал Черников на видео, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Черников отметил, что в некоторых регионах страны нет зимней скользкости и выпадения снега, поэтому необходимости контролировать шины там нет. "Здесь, в первую очередь, хотелось бы обратиться к автомобилистам. Свое транспортное средство готовить [нужно] именно к тем условиям, которые непосредственно находятся и мы видим на улице", - подчеркнул глава ГИБДД. Также он добавил, что при шинах не по сезону задерживать автомобиль и эвакуировать никто не будет. Кроме того, по его словам, перемещаться на шинах-липучках можно всесезонно.

При этом в России 1 сентября вступило в силу постановление, которым внесены изменения в основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. В перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, впервые включены установка зимних шин летом (июнь, июль, август) и езда не летних в декабре, январе и феврале. Согласно закону, за нарушение данных норм предусмотрен штраф в размере 500 рублей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП).