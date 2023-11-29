В Москве более 200 площадок примут участие в акции "День без турникетов"

Все экскурсии бесплатные, необходима предварительная регистрация на сайте проекта

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 7 по 9 декабря, в ней примут участие более 200 площадок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Участниками проекта в декабре станут больше 200 столичных площадок. Это технологический бизнес, промышленные предприятия, гостиницы, издательства и многое другое. Почти 30 из них присоединятся к акции впервые", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что крупный завод, выпускающий ювелирные часы, организует для москвичей экскурсию по производственным цехам. Посетители проследят путь изделий от переплавки драгоценных слитков до упаковки готовой продукции. Мастера мануфактуры ватной игрушки проведут для гостей мастер-шоу по созданию новогодних елочных украшений и расскажут о музее предприятия. В его коллекции собрано 100 эксклюзивных старинных кукол, примеров картонажа и элементов декора дореволюционной, советской и современной России.

Отечественный бренд ароматической продукции познакомит горожан с процессом изготовления свечей, диффузоров и саше из натуральных материалов. Столичный отель раскроет секреты запуска гостиничного бизнеса с нуля. А интернет-магазин поможет подобрать идеальное растение для дома и офиса.

"Кроме того, москвичи смогут побывать на производстве роботов, узнать, как создаются книги, собрать домик из миниатюрного бруса и попробовать себя в роли фотографов для домашних животных. Все экскурсии бесплатные, необходима предварительная регистрация на сайте проекта", - добавили в пресс-службе.