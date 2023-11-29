В МВД сообщили о распространении фейковых угроз об атаках на школы в Анапе

Опасных предметов на территории и в зданиях образовательных учреждений не обнаружили

КРАСНОДАР, 29 ноября. /ТАСС/. Публикации о наличии угроз учебным заведениям в Анапе распространили неизвестные в мессенджерах. Информацию проверили, она оказалась фейковой, авторов публикаций устанавливает полиция. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В ходе мониторинга интернета выявлены публикации в анонимных аккаунтах популярных мессенджеров о якобы имеющейся угрозе учебным заведениям города Анапы. По данному факту в дежурной части ОМВД России по городу Анапа зарегистрировано несколько сообщений. <...> Информация не подтвердилась, опасных предметов на территории и в зданиях образовательных учреждений не обнаружено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники устанавливают причастных к распространению ложной информации, их привлекут к ответственности в соответствии действующим законодательством.