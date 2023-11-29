В Москве заработали еще два электробусных маршрута

Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, благодаря новым электробусным маршрутам улучшилась транспортная доступность в районах, появились удобные пересадки на метро и МЦД

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Электробусы начали курсировать по двум маршрутам на северо-востоке и юго-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"[Заммэра Москвы] Максим Ликсутов сообщил, что новый маршрут 560 соединил шесть станций метро и МЦД на северо-востоке города. Студенты и сотрудники МФТИ, местные жители могут удобно добираться до МЦД-1, Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий Московского метрополитена. На юго-востоке Москвы электробусы заменили автобусы на маршруте 625. Экологичная техника начала перевозить пассажиров между станциями метро "Братиславская", "Марьино", школами и поликлиниками", - говорится в сообщении.

Как отметил Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба, благодаря выходу электробусов на данные маршруты улучшилась транспортная доступность в районах, появились удобные пересадки на метро и МЦД. "Новая техника повышает комфорт поездок и качество обслуживания пассажиров. Продолжаем расширять сеть городского электротранспорта по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", - заключил он.