В России появится новый семейный телеканал "Киномульт"

Он будет показывать фильмы и анимацию из коллекции Гостелерадиофонда, ВГТРК, студии "Паровоз" и "Союзмультфильма"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Медиахолдинг "Цифровое телевидение" запускает новый семейный телеканал "Киномульт". Он будет показывать фильмы и анимацию из коллекции Гостелерадиофонда, ВГТРК, студии "Паровоз", "Союзмультфильма" и других анимационных студий, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

"18 декабря медиахолдинг "Цифровое телевидение" запускает новый телеканал для семейной аудитории "Киномульт". Его главная задача - знакомить юное поколение телезрителей с художественными фильмами и мультфильмами, которые смотрели их родители в детстве, а также с хитами современной анимации", - говорится в сообщении.

В программе канала будет представлена современная анимация - "Тима и Тома", "Домики", "Бодо Бородо", "Бумажки", "Волшебный фонарь", а также классическое советское детско-юношеское кино - "Про Красную Шапочку", "Капитан Немо", "Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные", "Кортик" и "Бронзовая птица", "Проданный смех", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" и многое другое.

"Мы очень рады, что в 2024 году, который объявлен Годом семьи, мы можем подарить нашим телезрителям замечательный канал "Киномульт", - отметил глава медиахолдинга "Цифровое телевидение" Роберт Гндолян.

Программа телеканала составлена с учетом часовых поясов.