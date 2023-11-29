Москалькова считает, что комиссия по правам человека СНГ повысит гарантии в этой сфере

Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что на пространстве СНГ очень много сделано для того, чтобы человек себя чувствовал защищенным

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает символичным начало работы комиссии по правам человека СНГ в 75-ю годовщину Всеобщей декларации прав человека и рассчитывает, что она повысит гарантии соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

"Примечательно, что запуск комиссии по правам человека СНГ происходит в год 75-летия Всеобщей декларации прав человека. Это придает особый импульс и настрой комиссии, которая сегодня первый раз собирается в полном составе. Она была задумана на заре создания СНГ и именно сегодня вызрела ситуация для создания новой интеграционной площадки для обмена мнениями, для сближения законодательств, для выработки новых механизмов защиты прав человека", - сказала Москалькова, которая принимает участие в первом заседании комиссии. Участники заседания ранее избрали Москалькову председателем комиссии.

Омбудсмен отметила, что за 30 с лишним лет существования СНГ в государствах-участниках была создана система защиты прав человека, практически во всех государствах появились уполномоченные по правам человека. Вместе с тем, по словам Москальковой, появились дополнительные механизмы, которые нуждаются в интеграции, чтобы можно было использовать возможности государства для защиты соотечественников на территории другого государства, выработки механизмов, связанных с защитой прав человека в сфере миграции.

Москалькова отметила, что сейчас на пространстве СНГ очень много сделано для того, чтобы человек себя чувствовал защищенным. "Но очень много еще вопросов, связанных и с нарушением прав в жилищной сфере, в социально-экономической, в сфере здравоохранения, в сфере свободного перемещения и получения достаточного уровня пенсионного обеспечения. Я думаю, что комиссия по правам человека СНГ будет существенным шагом вперед на пути повышения гарантий прав и свобод человека и гражданина на территории государств участников СНГ", - сказала Москалькова.

Начало работы комиссии по правам человека СНГ стало возможным после подписания в октябре 2022 года в Астане главами Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и России протокола о внесении изменений в конвенцию содружества о правах и основных свободах человека, который изменил порядок утверждения положения о комиссии.