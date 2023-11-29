В Сибири признали не готовыми к отопительному сезону 89 муниципалитетов

Уполномоченный при президенте РФ в округе Анатолий Серышев отметил, что паспорта готовности получили 87%

НОВОСИБИРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Ростехнадзор признал не готовыми к отопительному сезону 89 муниципальных образований в Сибирском федеральном округе (СФО), что составляет около 13% от общего числа муниципалитетов. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного при президенте РФ в округе Анатолия Серышева.

"В целом по округу по итогам проверок Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 89 муниципальных образований признаны не готовыми к работе в отопительном периоде", - говорится в сообщении.

Паспорта готовности в Сибири получили 608 муниципальных образований, что составляет более 87% от их общего числа, и выше показателя 2022 года и прошлых лет, отметили в полпредстве. В Республике Алтай и Туве готовыми к прохождению отопительного периода признаны все муниципалитеты. В Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях необходимые документы получили более 90% муниципалитетов. Такие данные были озвучены на совещании об итогах подготовки и прохождении отопительного сезона 2023-2024 годов. Среди направлений, которые требуют отдельного контроля, названо прохождение отопительного сезона в военных городках. Также дополнительные усилия необходимо направить на обеспечение резервного электроснабжения коммунальных объектов, от которых зависит надежность предоставления гражданам коммунальных услуг, в частности установить автономные источники энергии на все котельные в округе.

Как отметили в пресс-службе, полпред обратил внимание на значимость бесперебойной работы коммунальных систем и энергетики в любых погодных условиях. По словам полпреда, в этом месяце готовность аварийных служб к быстрому реагированию позволила не допустить дестабилизации обстановки, когда мощный циклон бушевал на территории восьми регионов Сибири. "В то же время такие ситуации показывают уязвимости в системах жизнеобеспечения и объектов инфраструктуры", - добавили в аппарате.

Из-за порывистого ветра, достигавшего 35 м/с, 19 ноября в регионах Сибири произошли массовые отключения энергоснабжения. Ранее в Минэнерго России сообщали, что под отключение попали свыше 225 тыс. человек. Ураган, который затронул все регионы округа, стал причиной остановки работы транспорта, перекрытия трасс, разрушения коммунальной инфраструктуры, а также травмирования и гибели людей.