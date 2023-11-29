В МЧС предупредили о метели и снежных заносах в Москве с вечера 29 ноября

Водителям советуют избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений, а также парковать автомобили вдали от деревьев

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о метели, снежных заносах и гололедице с вечера среды до 15:00 30 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка чрезвычайного ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 18:00 29 ноября с сохранением до 15:00 30 ноября в Москве ожидается снег, местами сильный, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. Усиление восточного, юго-восточного ветра с порывами до 17 м/с ", - сказали в пресс-службе.

В МЧС в связи с непогодой водителям советуют избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений, а также парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.