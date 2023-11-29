В Белоруссии приняли законопроект о запрете религиозным организациям заниматься политикой

После одобрения членами Совета Республики документ поступит на подпись президенту страны

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла во втором, окончательном, чтении законопроект, предусматривающий запрет религиозным организациям заниматься политической деятельностью. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.

После одобрения членами Совета Республики документ поступит на подпись президенту страны.

"Религиозным организациям запрещается заниматься политической деятельностью, участвовать в деятельности политических партий и оказывать им финансовую и иную поддержку", - говорится в проекте закона "Об изменении законов по вопросам деятельности религиозных организаций", который предполагает изложение в новой редакции действующего с 1992 года закона "О свободе совести и религиозных организациях" и нескольких других документов.

Законопроектом не допускается в местах богослужений использование любой символики, кроме религиозной, проведение собраний, митингов, пикетирования, предвыборной агитации и иных мероприятий политического характера. Запрещаются пропаганда войны, социальной, национальной, религиозной и расовой вражды, иной экстремистской деятельности, а также выступления, призывы, оскорбляющие представителей властей и граждан, представителей других религий и их последователей.

"Культовое имущество религиозных организаций не может использоваться в целях, не определенных в их уставах, в том числе в политических целях, а также осуществления террористической и иной экстремистской деятельности", - указано в проекте закона.

Документом расширяется перечень причин ликвидации религиозных организаций, ужесточаются требования к их регистрации и порядку функционирования, вводится регламентация миссионерской деятельности. Законопроект определяет правовые основы деятельности религиозных организаций, исходя из "признания особой роли Белорусской православной церкви", духовной, культурной и исторической роли католической церкви, неотделимости от общей истории белорусского народа "религиозных организаций Евангелическо-лютеранской церкви, иудаизма и ислама". В настоящее время в Белоруссии зарегистрировано 25 конфессий и религиозных направлений, количество религиозных организаций превышает 3,5 тыс., в том числе общин Белорусской православной церкви - 1 733, Римско-католической церкви - 500.

Языковой вопрос

Законопроект о религиозных организациях вызвал большой интерес в белорусском обществе, предложения о его изменении вносились как на этапе общественного обсуждения документа, так и после принятия в первом чтении. В частности, Римско-католическая церковь просила изменить норму законопроекта, которая обязывает проводить обучение в воскресных школах и группах религиозного обучения для взрослых только на государственных языках - белорусском или русском. Архиепископ - митрополит Минско-Могилевский Иосиф Станевский аргументировал это тем, что норма нарушает защищенные положениями конституцией права национальных меньшинств и лишает их права пользоваться родным языком при обучении религии.

Уполномоченный по делам религий и национальностей Белоруссии Александр Румак, поясняя причины введения в законопроект нормы о преподавании на государственных языках, заявил о том, что "во многих религиозных общинах воскресные школы превратили в курсы польского языка". Он отметил, что норма основывается на положениях Кодекса об образовании, который устанавливает, что обучение должно вестись на государственных языках. При этом Румак подчеркнул, что в законопроекте не идет речи о принуждении к проведению на государственных языках богослужений.