Чернышенко сообщил о росте турпотока в Марий Эл за последние годы в два раза

Вице-премьер РФ добавил, что в субъекте продолжается создание новой туристической инфраструктуры

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Республика Марий Эл имеет большой туристический потенциал. Так, турпоток в регион вырос за последние годы в два раза, а город Йошкар-Ола вошел в десятку самых популярных городов для селфи-туризма. Об этом сообщил на открытии дня региона на выставке-форуме "Россия" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Особенно важно, что у Марий Эл очень хороший туристический потенциал. Турпоток в регион за последние годы вырос практически вдвое. Республика включена в туристический маршрут "Великий Волжский путь", который получил статус национального. Йошкар-Ола, конечно, столица [региона], замечательный город, входит в топ-10 популярных городов для селфи-туризма, а замок Шереметева в Юрьине - в пятерку самых интересных усадебно-парковых ансамблей страны", - сказал он.

Чернышенко отметил, что в субъекте продолжается создание новой туристической инфраструктуры. Так, в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуются четыре новых инвестиционных проекта по созданию новых мест размещения и совместно с корпорацией "Туризм. РФ" создается рекреационный кластер "Вудлэнд".

Как отметил в своем выступлении на открытии дня Марий Эл глава республики Юрий Зайцев, по итогам 2023 года турпоток в регионе должен составить 1 млн человек.

Вице-премьер отметил и экономические достижения региона. По его словам, по итогам первого полугодия субъект занял третье место в Приволжском федеральном округе (ПФО) по темпам роста среднедушевых доходов и пятое место в стране по темпам прироста промышленного производства.

Ранее министр спорта и туризма Марий Эл Лидия Батюкова сообщала, что турпоток в регион в 2022 году составил около 900 тыс. человек, что в два раза больше, чем в 2021 году. Также ранее глава региона Юрий Зайцев сообщал, что город Йошкар-Ола является точкой притяжения региона, и за 2022 год в городе побывали более 500 тыс. туристов. Всего за пять лет количество туристов и экскурсантов, которые приезжают в Марий Эл, увеличилось в полтора раза.