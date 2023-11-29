Российская компания создала шрифты для более чем 150 языков и диалектов РФ

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова сообщила, что особенностью расширенной кириллицы шрифта является поддержка языков коренных народов, даже в тех случаях, когда некоторые алфавитные знаки не включены в международный стандарт кодирования знаков Юникод

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российская компания "Паратайп" подготовила шрифты и раскладки компьютерной клавиатуры для более чем 150 языков и диалектов народов РФ. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Российская компания "Паратайп" подготовила программу по созданию шрифтов и раскладок компьютерной клавиатуры на основе расширенной кириллицы из 179 знаков для более чем 150 языков. Это и языки, и диалекты, языки коренных малочисленных народов, национальных меньшинств Российской Федерации", - указала она.

"Библиотека многоязычных шрифтов компании "Паратайп" является частью нашего вклада в реализацию целей Международного десятилетия языков коренных народов ООН и действенным механизмом, способствующим цифровизации языкового культурного наследия коренных народов, изучению, сохранению языков, а также книгопечатанию на редких языках", - добавила Захарова.

Как подчеркнула представитель дипведомства, особенностью расширенной кириллицы шрифта является поддержка языков коренных народов, даже в тех случаях, когда некоторые алфавитные знаки не включены в международный стандарт кодирования знаков Юникод.

По словам Захаровой, многие продукты компании уже есть в свободном доступе. "Естественно мы проинформируем соответствующие международные организации на этот счет", - добавила она.

Ранее сообщалось, что Россия стала первым в мире государством, создавшим национальный организационный комитет по подготовке и проведению провозглашенного ООН в период с 2022 по 2032 год. Международного десятилетия языков коренных народов.