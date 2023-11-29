Собянин поздравил московских газовиков со 158-летием существования отрасли в городе

За последние годы реконструировали 1,5 тыс. км сетей, внедрили цифровую модель управления газораспределительным комплексом и создали собственное производство газового оборудования

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников газового хозяйства столицы со 158-летием существования отрасли в городе. Градоначальник поблагодарил специалистов за труд и отметил масштабы проводимых работ.

"Газовому хозяйству Москвы 158 лет. Благодаря профессионализму и слаженной работе специалистов этой отрасли в домах миллионов горожан тепло, светло и уютно, а столичные предприятия работают бесперебойно. Чтобы газовая инфраструктура оставалась надежной и безопасной, за последние годы реконструировали 1,5 тыс. км сетей, внедрили цифровую модель управления газораспределительным комплексом и создали собственное производство газового оборудования", - написал мэр.

Он отметил, что в настоящее время ведется работа над созданием современной системы газоснабжения ТиНАО. Также столичные газовики участвуют в восстановлении энергетической инфраструктуры, ремонтируют жилые дома, детские сады и другие социальные объекты в Донецке и Луганске.

"Спасибо сотрудникам "Мосгаза" за добросовестный труд. Особая благодарность - ветеранам газового хозяйства Москвы, многие из них стали основателями замечательных трудовых династий предприятия", - заключил Собянин.