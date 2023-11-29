Более 600 тыс. выпускников напишут итоговое сочинение в декабре

Его результаты служат допуском к государственной итоговой аттестации

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Более 600 тыс. выпускников 11 классов напишут итоговое сочинение по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации, сообщил журналистам руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Итоговое сочинение напишут 615 тыс. выпускников, в том числе из ДНР и ЛНР. Они идут у нас по особому порядку, но тем не менее есть желающие", - сказал он.

Музаев уточнил, что из ДНР сдавать сочинение зарегистрировались 36 человек, из ЛНР - 1 263 человека. В данный момент ведомство ожидает информации от Херсонской и Запорожской областей.

Выпускники из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей до 2026 года имеют право не сдавать ЕГЭ и не писать сочинение, а получить аттестат по результатам текущих оценок.