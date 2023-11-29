Муфтий заявил, что проблемы с миграцией в РФ нужно обсуждать не публично

Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов добавил, что нужно выдвигать какие-то конкретные предложения органам власти по решению вопроса

МОСКВА. 29 ноября. /ТАСС/. Обсуждение имеющихся проблем в миграционной сфере в России нужно вести в экспертном кругу, не публично и без хайпа, простых решений здесь быть не может. Такое мнение высказал глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Москвы Альбир Крганов на круглом столе в Общественной палате РФ.

"Миграционная тема очень сложная, вчера патриарх Кирилл (на Всемирном русском народном соборе - прим. ТАСС) на это обратил внимание - очень публично, очень откровенно. Мы разделяем отчасти то беспокойство, которое есть, это (миграционные процессы - прим. ТАСС) действительно угрожает не только, скажем, русскому народу, православным, но и в какой-то части и нам (коренным российским мусульманам - прим. ТАСС), - сказал Крганов.

В то же время, полагает он, проблемы в миграционной сфере правильно обсуждать "не в публичном пространстве, а со специалистами". "С теми людьми, которые реально погружены в эту проблематику, реально понимают, что творится за круглыми столами без прессы - я имею в виду без хайпа", - пояснил муфтий.

В ходе этих обсуждений Крганов добавил, что нужно выдвигать какие-то конкретные предложения органам власти по решению данной проблематики. "Здесь не может быть очень легких путей решения этого вопроса. <...> Здесь нужно все взвешивать, это очень тонкие вещи", - отметил он.

Выступая накануне на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что современные миграционные процессы бросают серьезный вызов российской культурной традиции. По его мнению, ошибочная политика в этой сфере может привести к самым печальным последствиям. Глава РПЦ допустил, что обойтись совсем без миграционных потоков в экономическом плане сейчас действительно довольно сложно, однако, по его словам, это не значит, что эти потоки не нужно регулировать и ограничивать. Массовый приток мигрантов, не владеющих русским языком, не имеющих должного представления о культуре и истории РФ и не желающих интегрироваться в российское общество, меняет облик городов страны и приводит к деформации единого правового, культурного и языкового пространства РФ.