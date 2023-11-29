Сын Михаила Боярского рассказал о его состоянии

Народный арстист РСФСР пока остается в больнице после инфаркта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Состояние народного артиста РСФСР Михаила Боярского, перенесшего инфаркт, оценивается как стабильное, он пока остается в больнице. Об этом ТАСС сообщил его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский.

"Состояние стабильное, настроение хорошее. Пока побудет под наблюдением врачей", - рассказал он.

28 ноября Сергей Боярский сообщил, что его отец перенес инфаркт и был доставлен в Мариинскую больницу, его уже перевели в обычную палату.

В петербургском театре им. Ленсовета объявили о замене ближайших спектаклей, в которых играет Михаил Боярский. Вместе с тем, как сообщали ТАСС в учреждении, спектакли с участием артиста, запланированные на 31 декабря и 2 января, состоятся.