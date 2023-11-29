Суд обязал мэрию Благовещенска оборудовать больше площадок для выгула собак

Прокуратурой установлено, что на территории города имеется всего одна площадка для выгула собак, меры к оборудованию таких мест в достаточном количестве органом местного самоуправления не принимаются

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Суд апелляционной инстанции в Приамурье признал незаконным бездействие органа местного самоуправления Благовещенска и удовлетворил исковые требования прокурора о том, чтобы мэрия оборудовала места для выгула собак, сообщили в региональной прокуратуре.

"Суд апелляционной инстанции признал незаконным бездействие органа местного самоуправления, исковые требования прокурора удовлетворил", - говорится в сообщении.

Городской прокуратурой установлено, что на территории Благовещенска имеется всего одна площадка для выгула собак, меры к оборудованию таких мест в достаточном количестве органом местного самоуправления не принимаются. Бездействие может привести к распространению инфекционных болезней на территории города.

В результате надзорное ведомство обратилось в Благовещенский городской суд с исковым заявлением о возложении на администрацию города обязанности по оборудованию места для выгула домашних животных. Суд отказал в удовлетворении требований. Не согласившись с решением суда, прокуратура обжаловала его в апелляционной инстанции, где исковые требования были удовлетворены.

Ранее мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщал в прямом эфире о том, что ведется работа по строительству еще одной площадки для выгула собак. Уже определен земельный участок, который соответствует нормам в части удаленности от жилых домов и других требований законодательства. Сдать объект планировалось в 2023 году.

По информации прокуратуры, в целом в регионе часто фиксируются нападения собак на людей. Одно из последних серьезных происшествий произошло в августе. Безнадзорные животные покусали пятилетнюю девочку. В результате суд признал вину администрации Благовещенска и назначил выплатить родителям компенсацию морального вреда за укус собаки и сильный испуг в размере 50 тысяч рублей.