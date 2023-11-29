Дефицит врачей в российских центрах борьбы со СПИДом оценили в 30%

По его мнению главного внештатного специалиста Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексея Мазуса, лечение ВИЧ-инфекции может стать моделью для "тотального перевода в "цифру" и работы с технологиями искусственного интеллекта

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Дефицит врачей в центрах профилактики и борьбы со СПИДом составляет 30%, среднего медицинского персонала - 15%, следует из доклада главного внештатного специалиста Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексея Мазуса.

"Штатная укомплектованность основными работниками в российских центрах СПИД: 70% - врачи, 30% - дефицит, 85% - средний медперсонал, 15% - дефицит. Дефицит медицинских кадров - увеличение нагрузки на медицинских работников и сроков ожидания медицинской помощи", - говорится на слайде презентации Мазуса на XI Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.

Мазус пояснил, что каждый врач на приеме в центре заполняет множество документов, что занимает время.

"Расчет времени показывает, что <…> половину при первичном приеме мы заняты просто бумажной работой, а если мы берем норматив, сколько мы должны принимать повторно больного, то получается, все время мы должны занять заполнением документации. Что с этим делать? Нужно искать врачей, давайте возьмем больше врачей, где их взять? Их не хватает, это известная проблема - не только у нас, это в принципе в здравоохранении", - сказал эксперт.

По его мнению, лечение ВИЧ-инфекции может стать моделью для "тотального перевода в "цифру" и работы с технологиями искусственного интеллекта.