Роскомнадзор составил 47 протоколов в отношении онлайн-сервисов за показ ЛГБТ-контента

Общая сумма штрафов составила более 29 млн рублей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор в 2023 году составил 47 административных протоколов в отношении аудиовизуальных сервисов за демонстрацию ЛГБТ-контента, сумма штрафов составила более 29 млн рублей. За пропаганду ЛГБТ также составлено два протокола на сумму 1,2 млн рублей, сообщила начальник отдела по экспертно-аналитической работе в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Мария Бычкова.

"В 2023 году Роскомнадзором по всей стране в связи с демонстрацией аудиовизуальными сервисами ЛГБТ-контента было составлено 47 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 29,2 млн рублей. В связи с пропагандой ЛГБТ-контента было составлено два протокола, сумма штрафов составила 1,2 млн рублей", - сказала она в ходе круглого стола на тему "Стратегические задачи в области обеспечения народного единства и защиты традиционных ценностей: новые проблемы и решения" в Общественной палате РФ.

В отношении редакций и учредителей СМИ также было вынесено два предупреждения "о недопущении злоупотребления свободой массовой информации" за пропаганду ЛГБТ и одно предупреждение за демонстрацию ЛГБТ в СМИ, добавила Бычкова.

Закон, установивший запрет на ЛГБТ-пропаганду среди российских граждан - как взрослых, так и несовершеннолетних, вступил в силу 5 декабря 2022 года.

Порядок ограничения доступа к материалам с демонстрацией ЛГБТ, размещаемым на аудиовизуальных сервисах, установлен законом. Владелец сервиса должен технически ограничить доступ для несовершеннолетних к такому контенту, чтобы они не могли отключить возрастные ограничения или изменить их настройки, напомнили в РКН. За нарушение установленных правил Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штрафы: для должностного лица до 400 тыс. рублей, для юридического - до 4 млн рублей (либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток), ранее поясняли в Роскомнадзоре.