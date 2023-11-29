Инспекторы МАДИ осенью проверили 4 тыс. машин в сервисах такси

В частности, среди наиболее частых нарушений - отсутствие на кузове цветографической схемы или опознавательного фонаря оранжевого цвета

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Инспекторы МАДИ за осенние месяцы проверили 4 тыс. автомобилей в сервисах такси. Чаще всего штрафовали московских таксистов этой осенью за отсутствие на кузове цветографической схемы или опознавательного фонаря оранжевого цвета, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы стремимся к тому, чтобы поездки в такси становились еще комфортнее и безопаснее. Для этого инспекторы МАДИ ежедневно проверяют работу водителей. В ходе рейдов инспекторы смотрят, соответствует ли внешний вид такси требованиям закона, проходят ли водители мед- и техосмотры, а также выявляют другие нарушения. За каждое из них предусмотрены штрафы от 3 [тыс.] до 50 тыс. рублей", - говорится в публикации.

Отмечается, что осенью инспекторы проверили 4 тыс. автомобилей в сервисах такси. "Самые частые нарушения: 674 случая - отсутствие на кузове цветографической схемы или опознавательного фонаря оранжевого цвета, 609 случаев - непрохождение обязательного медосмотра перед началом рабочего дня", - уточнили в департаменте.

Как отметил заммэра столицы Москвы Максим Ликсутов, слова которого приводят в публикации, водители должны обязательно проходить медосмотры перед началом рабочего дня. "Плохое самочувствие, недомогание могут привести к аварии с серьезными последствиями. Инспекторы МАДИ ежедневно проверяют перевозчиков, чтобы поездки в такси становились еще безопаснее и комфортнее", - заключил Ликсутов.

Пожаловаться на нарушения в службе такси можно по номеру МАДИ 8 (495) 540-76-56.